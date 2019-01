Viva for Life et les Jouets Broze : un objectif commun - © Tous droits réservés

Celle-ci a désormais comme objectif exclusif d’apporter son soutien aux enfants défavorisés de Wallonie et de Bruxelles. La rencontre entre notre projet et celui de Viva for Life était donc une évidence. Depuis 2017, nous unissons nos forces afin d’apporter un peu de bonheur à ces petits bouts. En tant qu’entreprise familiale wallonne, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous participons à cette belle aventure. Cette année, pour tenter de relever notre défi, nous proposerons à la vente le célèbre jeu de société UNO au prix exceptionnel de 7,50€. Les bénéfices de ces ventes seront intégralement reversés à Viva for Life.

Pour les Jouets Broze, fournisseur de bonheur... Cédric Haleng – Marketing manager