Président s’engage pour aider ceux qui en ont besoin

Pour Président cette année, plus que jamais, le rendez-vous Viva for Life est une occasion unique de soutenir un projet qui porte nos valeurs de partage, d’inclusion et de convivialité.

Nous sommes particulièrement sensibles à susciter un sourire sur le visage d’un enfant ou d’un parent et extrêmement motivés à générer des petits moments chaleureux, simples et authentiques qui prennent en compte toutes les familles et tous les enfants de Wallonie et de Bruxelles.

Président s’engage cet hiver, en tant que partenaire officiel de Viva for Life, à susciter des dons au profit de la cause liée à la petite enfance précarisée. Et puisque chaque petit geste compte, nous vous inviterons, par diverses initiatives, à favoriser bienveillance et solidarité envers tous mais surtout envers ceux qui en ont besoin.

Chez Président nous signons " Prenons la vie côté plaisir ", avec Viva for Live en parler c’est bien, agir c’est mieux.

Sébastien Buytaert, Directeur Général

