Planet Parfum fait la différence pour Viva for Life

Les années passent mais Planet Parfum n’en démord pas et continue à soutenir Viva for Life avec enthousiasme. Pour la troisième fois consécutive, cette enseigne belge et fière de l’être a tenu à s’associer à l’un des événements caritatifs les plus suivis et les plus appréciés du pays.

Un choix qui s’imposait quand il s’agit de soutenir des projets qui viennent en aide aux enfants vivant sous le seuil de pauvreté. D’autant que, derrière ces enfants, il y a des femmes qui font tout leur possible pour tenter d’embellir leur quotidien et leur promettre un avenir, quels que soient les sacrifices exigés. Or, les femmes sont depuis toujours chères au cœur de Planet Parfum, qui ne souhaite rien d’autre que de leur donner le sourire.

A l’occasion de cette nouvelle participation, Planet Parfum propose son " Arrondi Solidaire ". En effet, dans toutes les parfumeries de Bruxelles et du Sud du pays, les clients se verront proposer d’arrondir à la décimale supérieure le montant de leur achat. Quelques centimes à peine mais qui, au final, peuvent faire toute la différence.

Tanguy De Ripainsel-General Manager Planet Parfum

Stéphanie Paternostre – Marketing Manager Planet Parfum

