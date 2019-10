ORES, tous engagés pour faciliter la vie !

ORES et ses 2.200 collaborateurs soutiennent Viva for Life pour la 7e année consécutive. Dans le cadre de nos activités de gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel, nos équipes sont quotidiennement en contact avec des personnes en situation de précarité.

Parmi nos missions de service public à caractère social figure notamment l’accompagnement des clients en difficulté dans la gestion de leur consommation énergétique. Nous menons aussi des actions de sensibilisation axées sur les jeunes – les consommateurs de demain – afin de les familiariser avec le monde de l’énergie et de les sensibiliser à une consommation responsable et efficace. Il était donc tout naturel pour ORES de s’associer à Viva for Life et à son engagement en faveur des enfants.