Camille, l'alliée de votre famille

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Camille, la Caisse d'allocations familiales d'UCM, rejoint l'aventure Viva for Life pour offrir un meilleur avenir à tous les enfants.



Les allocations familiales sont vitales pour de nombreuses familles qui les considèrent comme le dernier rempart contre la pauvreté. Chaque jour, nos conseillers mettent tout en œuvre pour aider, rassurer et accompagner les parents en situation précaire partout en Wallonie et à Bruxelles.

L'engagement de Camille auprès de Viva for Life est pour nous une évidence. Il s’inscrit dans le prolongement de notre mission légale de payer des allocations familiales et soutient notre ambition d'aider les parents à réussir leur projet de famille en leur facilitant la vie !

Pour cette 1ère participation, les collaborateurs de Camille et d’UCM unissent leurs forces et déploient toute leur énergie pour récolter un maximum de dons au profit de Viva for Life. Une belle occasion de faire vivre la solidarité au sein de l’entreprise.

Vincent Edart, Directeur Général