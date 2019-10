Belfius se donne à 100% pour Viva for Life !

Saviez-vous qu’un enfant sur quatre vit encore dans la pauvreté chez nous ? Face à ce triste constat, Belfius souhaite agir. Parce que c’est ensemble que l’on peut faire la différence ! C’est d’ailleurs forte de cette certitude que Belfius s’engage, depuis de nombreuses années, au profit de divers projets sociétaux comme les Special Olympics (les jeux olympiques nationaux dédiés aux handicapés mentaux), l’opération Rode Neuzen Dag en Flandre (qui agit en faveur des jeunes souffrant de difficultés psychiques) et, pour la 7e fois, Viva for Life, dont Belfius est le principal partenaire.

Parce que ce qui vient du cœur permet de soulever des montagnes

Chaque année, les collaborateurs de Belfius s’investissent à 100% afin d’apporter leur contribution à ces magnifiques projets. Ainsi, en 2018, grâce à la mise en place d’une multitude d’actions, notamment la vente de ses désormais célèbres boules de Noël, Belfius a pu réunir 385.252 euros au profit de Viva for Life. Quelle fierté de voir nos collaborateurs et notre vaste réseau d’agences contribuer à une si belle cause. Et pour son édition 2019, Belfius compte bien se donner, une fois de plus, à fond pour faire exploser les dons!

Le Viva for Life Tour, à la rencontre des citoyens

Cette année, le Viva for Life Tour sera à nouveau organisé en collaboration avec les agences Belfius et emmènera Fanny Jandrain à Nivelles, Ciney, Visé, Bertrix et Courcelles. Une tournée qui se déroulera du 18 au 22 décembre et qui permettra de partir à la rencontre des citoyens belges tout en mettant à l’honneur leurs initiatives afin de récolter des dons : concerts, animations, marchés de Noël… Le tout placé sous le signe de la solidarité et de la générosité. Quant au cube de verre, il se posera cette fois sur la grand-place de Tournai. Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver y vivront de folles aventures jusqu’à la soirée de clôture du 23 décembre qui dévoilera le montant total des dons récoltés.

Chacun peut faire grimper le compteur

Dès la mi-novembre et jusqu’au 23 décembre, les boules de Noël seront mises en vente dans les agences Belfius pour le prix de 5 euros (une boule) ou 10 euros (le pack de 3 boules). Bien sûr, beaucoup d’autres initiatives seront au programme, dont… les Stairs for Life !

A l’assaut des 34 étages de la Tour Belfius

Une ascension incroyable en plein cœur de Bruxelles. Les Stairs for Life, ce sont 34 étages à grimper en solo ou en groupe afin, pourquoi pas, de battre le record de 2018, soit 52 255 euros au profit de Viva for Life en une seule opération ! La 6e édition de cette course se déroulera le 8 novembre. Clients, fournisseurs, délégations de pompiers, personnalités, et bien entendu collaborateurs et membres de la direction de Belfius partiront à l’assaut de la Tour Belfius. Qu’ils soient coureurs du dimanche ou sportifs aguerris, qu’ils soient sur place ou qu’ils fassent le déplacement pour ce jour particulier, tous relèveront ce magnifique défi.

Quel plaisir de les voir se dépasser avec l’élan du cœur comme moteur !

Marc Raisière, CEO de Belfius