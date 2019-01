Cette fois encore, le Viva for Life Tour sera organisé en collaboration avec les agences de Belfius. Il emmènera Fanny Jandrain de Herve à Ath, en passant par Thuin, Sambreville et Marche-en-Famenne, afin de récolter les dons des habitants des régions traversées. Cette tournée à travers la Wallonie, du 18 au 22 décembre, sera ponctuée de concerts, d’animations, de marchés de Noël et autres initiatives sous le signe de la solidarité et de la générosité. Des stands animés par Belfius vous proposeront d’y prendre le verre de l’amitié dans chaque ville. La grande soirée clôturant la tournée aura pour épicentre le studio de verre sur la grand-place de Nivelles.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières et chaque geste compte dans la lutte contre la pauvreté, en particulier quand elle concerne les enfants. En 2017, les diverses actions et initiatives mises sur pied par Belfius et son personnel avaient permis de remettre aux animateurs de Viva for Life un chèque de 376.555€ au profit de la lutte contre la pauvreté infantile. Belfius - partenaire principal de l’action - ne ménagera à nouveau pas ses efforts pour faire exploser le compteur des dons !

Belfius, partenaire à 100 % de Viva for Life ! - © Tous droits réservés

Pour faire grimper le compteur, des boules de Noël et diverses initiatives

De la fin novembre au 23 décembre, des boules de Noël seront vendues dans les agences et sièges de Belfius. Le public pourra ainsi apporter son soutien à Viva for Life moyennant la modique somme de 5€ (une boule) ou 10€ (pack de trois boules). Afin d’augmenter encore la somme récoltée, Belfius met bien d’autres initiatives au programme, notamment les Stairs for Life !

Stairs for Life : l’ascension de l’une des plus hautes tours de Bruxelles, pour la bonne cause

L’un des points forts de la mobilisation de Belfius sera la 5e édition de la course " Stairs for Life " le 13 décembre. Personnalités médiatiques et sportives, collaborateurs et direction de Belfius, mais aussi clients et fournisseurs, délégations de pompiers, personnel d’autres entreprises, coureurs du dimanche ou marathoniens/sprinters aguerris, venus parfois de très loin, tenteront une nouvelle fois de relever le défi de l’ascension des 34 étages de la Tour Belfius et de battre le record de l’an dernier, soit 50.236€ de dons au profit de Viva for Life pour cette seule opération !

Marc Raisière, CEO de Belfius