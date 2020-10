Aqualibi soutient Viva for Life pour redonner le sourire aux enfants

A Aqualibi, il nous a semblé normal d’aider les enfants qui vivent dans la pauvreté, et plus encore suite à cette crise sanitaire et ses impacts sociaux négatifs.

Nous accueillons des milliers et des milliers d’enfants dans notre parc aquatique, dont le but est d’offrir à tous un moment d’amusement dans un environnement dépaysant, confortable et sécurisé. Car notre métier, c’est aussi dessiner des sourires sur les visages des plus jeunes. Ils sont la promesse d’un monde meilleur, celui de demain.

Nous ne pouvions pas rester indifférents à la formidable opération de solidarité ciblant la petite enfance défavorisée qu’est Viva for Life. Nous soutenons avec bonheur cette belle action citoyenne. Si nous avons été présents plusieurs années de suite à ses côtés, en 2020, vu le contexte spécial de cette année, nous souhaitions plus que jamais en faire partie une fois de plus !

Alexis Nuyt, Directeur du Marketing et en charge de la RSE

www.aqualibi.be