2ememain soutient Viva for Life

2emmain, la plateforme de petites annonces populaire, s’engage à soutenir Viva for Life. En tant que plus grand site de petites annonces du pays, nous encourageons constamment les gens à réussir, mais aussi et surtout nous les rassemblons. Ce qui n’a plus de valeur pour l’un est un trésor pour l’autre, un mouvement qui permet aux gens de s’entraider et de donner aux objets une deuxième vie. Bref, nous encourageons la réflexion et l’entraide.