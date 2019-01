2ememain.be soutient Viva for Life

2ememain.be, la plateforme de petites annonces populaire auprès des belges, s’engage à soutenir Viva for Life.

En tant que plus grand site de petites annonces du pays, nous encourageons constamment les gens à réussir, mais aussi et surtout nous les rassemblons. Ce qui n’a plus de valeur pour l’un est un trésor pour l’autre, un mouvement qui permet aux gens de s’entraider et de donner aux objets une deuxième vie. Bref, nous encourageons la réflexion et l’entraide.

Les valeurs de 2ememain.be sont tellement proches du projet de Viva for Life qu’une collaboration est logique. 2ememain.be s’apprête donc à travailler avec l’équipe de Viva for Life pour lancer une magnifique action et récolter une jolie somme afin de soutenir ceux qui en ont le plus besoin : les enfants vivant dans la pauvreté.

Petra Baeck, Head of Marketing & PR.