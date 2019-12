Vivez en exclusivité la Flèche Wallonne au cœur de l’équipe de cyclisme Wanty Gobert

Wanty Gobert vous propose de vivre un moment inoubliable entre amis, famille ou collèges le 22 avril 2020 du réveil de son équipe de coureurs jusqu’à ligne d’arrivée, au profit de Viva for Life. Placez votre enchère dès maintenant !

La Flèche Wallonne est née en 1936 et attire depuis des années les férus de cyclisme et tous les grands cyclistes professionnels du monde entier. La Classique Ardennaise est une course mythique tout comme l’Amstel Gold Race ou la célèbre Liège-Bastogne-Liège. Réputée pour ses paysages et sa difficulté, les cyclistes doivent affronter à trois reprise Le Mur, célèbre côté raide de notre région Wallonne.

