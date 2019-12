Remportez une rencontre privée avec les éléphants du parc Pairi Daiza

Le parc Pairi Daiza vous invite à vivre une journée inoubliable et inédite auprès des éléphants et de leurs soigneurs au profit de Viva for Life. Placez votre enchère dès maintenant !

Les Enchères de Viva for Life sont de retour et, cette année, Pairi Daiza met aux enchères une expérience inoubliable à 4 personnes. Une rencontre privée avec les éléphants du parc et l’équipe de soigneurs qui leur est dédiée. Une heure au petit matin pour assister aux soins apportés aux animaux, suivi d’une visite du parc, d’un dîner offert en compagnie des soigneurs, et d’un cadeau souvenir en fin de journée.

Cette journée exclusive offerte par Pairi Daiza, première attraction touristique de Belgique et élu "Plus beau parc zoologique d’Europe", sera aux enchères au profit de Viva for Life le 15 décembre prochain !

Ce lot vous intéresse ? Faites votre offre dès maintenant dans le formulaire ci-dessous :