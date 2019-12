Partez au Real Madrid à la rencontre d'Eden Hazard

Cette année, Eden Hazard vous offre une invitation exceptionnelle au profit de Viva for Life : deux places pour un match du Real Madrid où vous aurez la chance de rencontrer le joueur dans les coulisses en compagnie d’Ophélie Fontana ! Ce lot exclusif sera mis aux enchères le 15 décembre prochain. Placez votre offre dès maintenant.

Après une qualification pour l’Euro 2020 exceptionnelle aux côtés de nos Diables Rouges, Ophélie Fontana vous emmène au Real Madrid pour découvrir en exclusivité les coulisses de la mythique équipe espagnole. Vous assisterez à un match exceptionnel pour ensuite rencontrer Eden Hazard ! Très probablement l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est une occasion exclusive qui ne se présente pas tous les jours, enchérissez tout de suite !

Le club national espagnol du Real Madrid rayonne au-delà des frontières ! C’est 4 victoires en Coupe du monde FIFA, 13 titres et donc un record en Ligue des champions de l’UEFA et plus de 33 titres au Championnat d’Espagne depuis 1932.

Aux côtés de Benzema, Bale ou encore Thibaud Courtois et entraîné par nul autre que Zinédine Zidane, on retrouve au sein de cette équipe de choc l’un de nos compatriotes : Eden Hazard.

Vous avez aujourd’hui l’opportunité de le rencontrer de manière exclusive en compagnie d’une fan de football non moins connue des auditeurs de Viva for Life : notre Ophélie Fontana nationale !

