Le Disque de Platine de Bigflo & Oli aux enchères pour Viva for Life

Après "La vraie vie" en 2017, Bigflo & Oli sont de retour avec la suite, "La vie de rêve". Deux albums qui se répondent avec des titres aux thématiques parfois semblables : Papa (sur "La vraie vie") / Maman (sur "La vie de rêve") ou Olivio (sur le premier) / Florian (sur le second).

Le tube de l’album, c’est bien sûr Plus tard : il y a deux niveaux de lecture. "[La chanson] parle de tous ces trucs auxquels on croyait quand on était petit. Le vrai fond de la chanson, c’est que tous les adultes ont un enfant en eux. On essaye de se la jouer adulte mais on garde les mêmes peurs."

Sur cet album, on retrouve aussi le second single, Sur la lune, un morceau plus variété, que les frères ont mis des années à terminer : "Ça nous fait bizarre de nous dire qu’elle est sortie. C’est une mélodie qu’on avait sur l’ordi mais on ne trouvait pas la forme du morceau. On ne se considérait pas légitime de chanter une chanson comme ça, qui n’a rien de rap."

Le Disque de Platine "La vie de rêve" sera aux enchères au profit de Viva for Life le 15 décembre prochain ! Ce lot vous intéresse ? Faites votre offre dès maintenant dans le formulaire ci-dessous :