Le disque d'or Johnny (Comme vous ne l'avez jamais entendu) aux enchères pour Viva for Life - © Tous droits réservés

Johnny Hallyday – Diégo, libre dans sa tête (Clip officiel 2019)

Titre écrit et composé par Michel Berger
Editions Universal Music Publishing
Réalisateur : Christian Volckman

Paroles :
Derrière des barreaux
Pour quelques mots
Qu'il pensait si fort
Dehors il fait chaud
Des milliers d'oiseaux
S'envolent sans effort
Quel est ce pays
Où frappe la nuit
La loi du plus fort

Diego, libre dans sa tête
Derrière sa fenêtre
S'endort peut-être...

Et moi qui danse ma vie
Qui chante et qui rit
Je pense à lui

Oh Diego, libre dans sa tête
Derrière sa fenêtre
S'endort peut-être

Quel est ce pays
Où frappe la nuit
La loi du plus fort

Oh Diego, libre dans sa tête
Derrière sa fenêtre
Déjà mort peut-être...

Auteur compositeur Michel Berger
© Universal Music Publishing