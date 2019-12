Le Disque d'Or de Vitaa et Slimane vendu aux enchères pour Viva for Life

Nos deux coachs français de cette première saison de The Voice Kids ont reçu un magnifique cadeau lors de l’enregistrement des Blind auditions. Maureen et Prezy leur ont remis un disque d’or en mains propres sur le plateau. Une belle récompense pour nos deux coachs qui ont définitivement conquis le cœur des Belges.

Présenté comme "les confessions musicales de Vitaa et Slimane", " VersuS " est composé de 19 chansons et contient des collaborations avec de nombreux artistes comme Amel Bent, Gims, Kendji Girac mais aussi Camelia Jordana. Sur cet album, figurent aussi les voix de deux anciens Talents de The Voice : Camille Schneyders et Soraya Slimani.

Description du lot

Encadrement doré au format portrait ; 50x70 cm ; en double couche ; 2cm de largeur de cadre ; 3cm d’épaisseur. La vitre du cadre est dédicacée par Vitaa et Slimane et contient la mention " Vitaa & Slimane " en relief blanc. Sous la vitre, deux couches se superposent pour manifester un effet de relief sur le fond de la pochette de l’album. Sur le haut, la pochette de l’album représente Vitaa et Slimane et l’univers de l’album, Sur le bas, un disque doré de type vinyle de 29 cm de diamètre. Sous le visage de l’artiste, un encadré reprend la mention spéciale " Disque d’or vendu au profit de Viva for Life 2019. ".

Une attestation fiscale de la valeur du don sera délivrée à l’acquéreur. Celle-ci ne couvre toutefois pas la valeur marchande de l’objet. La valeur marchande correspond au prix moyen du bien dans le commerce, soit 500€ pour cet objet.