Le Disque d'Or de Soprano sera vendu aux enchères pour Viva for Life

Le Disque d’Or " Phoenix " sera aux enchères au profit de Viva for Life le 15 décembre prochain ! Placez votre offre dès maintenant.

Après le succès de son album L’Everest, Soprano est de retour avec Phoenix. À la vie à l’amour en est le premier extrait. Un titre dans lequel Soprano évoque avec fierté ses origines comoriennes.

Pour Soprano, c'est une métaphore dans la vie : ce n'est pas parce qu'aujourd'hui est un jour difficile que demain on ne pourra réussir. C'est en tout cas le message fort qu'il souhaite véhiculer à travers son album.

Les codes du RAP... Et non pas d'insultes dans mon album - il y a plusieurs types de RAP, plusieurs styles, celui qui se veut plus poétique, le Rap familial qui est le mien, il y a le old school... C'est selon les humeurs de l’artiste qu’il écoute différents styles, différents artistes. Il y en a pour tout le monde.

Ce lot vous intéresse ? Faites votre offre dès maintenant dans le formulaire ci-dessous :