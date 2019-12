Le Disque d’Or de Clara Luciani vendu aux enchères pour Viva for Life

Il y a un an, la chanteuse française Clara Luciani s’amusait à reprendre en français le titre "The bay" de Metronomy. Une reprise qui n’est pas passée inaperçue… Aujourd’hui le groupe anglais, Metronomy a décidé de renvoyer la pareille à la chanteuse en reprenant à leur tour le tube tiré de son album "Sainte Victoire".

L’album a un côté très festif - très sauvage - on a l'impression d'être à côté d’elle. C'est un petit bijou intemporel. "Je suis fière de cet album, c'est mon enfant".

Clara a grandi dans la région de Marseille. Alors qu’elle est en fac d’histoire de l’art, elle plaque tout pour se consacrer à la musique et s’en va à Paris. Après un EP, l’album Sainte-Victoire arrive dans les bacs. Le single La grenade ainsi que la voix rauque de la chanteuse font craquer les radios.

Le Disque d’Or "Sainte-Victoire" sera aux enchères au profit de Viva for Life le 15 décembre prochain ! Placez votre offre dès maintenant.

Description du lot

Encadrement doré au format paysage ; 70x50 cm ; en double couche ; 2cm de largeur de cadre ; 3cm d’épaisseur. Sous la vitre, deux couches se superposent pour manifester un effet de relief sur un fond doré. Sur la gauche, le disque de Clara Luciani est posé et entouré d’un disque doré de type vinyle de 29 cm de diamètre. Sur la droite se trouve le portrait de la chanteuse, surmonté de la mention " Clara Luciani et Sainte-Victoire ". Sous le disque de l’artiste, une plaque reprend la mention spéciale " Disque d’or vendu au profit de Viva for Life 2019 ".

Une attestation fiscale de la valeur du don sera délivrée à l’acquéreur. Celle-ci ne couvre toutefois pas la valeur marchande de l’objet. La valeur marchande correspond au prix moyen du bien dans le commerce, soit 500€ pour cet objet.