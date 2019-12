Le Coeur for Life sera vendu aux enchères pour Viva for Life

Pour ancrer le réflexe du tri dans nos habitudes, Alfredo Longo propose une démarche artistico-citoyenne qui démontre simplement les bénéfices du tri pour chacun et pour tous. Parce que trier ses déchets demande de changer ses comportements, l’artiste rappelle les enjeux du recyclage et invite à découvrir la simplicité des gestes du tri par le développement durable dans l’Art.

Trier sa canette par couleur pour la déposer devant l’atelier d’Alfredo Longo et savoir qu’elle va être recyclée en œuvre d’art monumentale, valorise le citoyen trieur et ce premier geste de tri volontaire est souvent l’occasion d’aborder les questions d’environnement en famille ou entre amis… L’œuvre d’art devient alors citoyenne et participative.

Les acquéreurs du Cœur for Life, vendu par l’artiste l’an passé, ont décidé d’offrir le Cœur for Life aux enchères afin que celui-ci puisse continuer sa vie et permettre de faire grimper à nouveau le compteur des enchères de Viva for Life ce dimanche 15 décembre.

Les acquéreurs nous racontent :