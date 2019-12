Viva for Life – Où vont vos dons

En 6 ans d’existence, Viva for Life a permis de récolter plus de 19 millions d’euros. Les dons permettent de financer des projets de terrain dans le domaine de la petite enfance en pauvreté en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Au-delà d’un problème d’argent, la pauvreté génère des privations pouvant entraîner des conséquences désastreuses sur le développement de l’enfant. Des enfants impuissants face à une situation qui peut grandement mettre en péril leur avenir.

C’est pourquoi, Viva for Life se concentre sur des projets qui s’adressent à des enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents. Concrètement, en 2019, le soutien apporté aux associations a permis de financer des travaux et l‘achat de matériel permettant d’améliorer les structures d’accueil, l’engagement de personnel qualifié ou encore l’acquisition de véhicules assurant une meilleure accessibilité des services.