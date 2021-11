Viva for Life : de l’art pour les enfants du Samu Social grâce à vos dons

Grâce à ses activités et initiations artistiques, l’asbl espère "semer des petites graines" chez les enfants qu’elle accompagne. "Certains jeunes découvrent et développent un fort intérêt pour une activité. S’ils peuvent en faire quelque chose, alors l’objectif est atteint."

"Avant de travailler avec nous, ces enfants n’avaient aucune exposition à l’art et aucun accès aux activités extrascolaires" explique Anne Deltour, présidente d’Orfeo. "L’art est un moyen d’expression et d’émancipation privilégié. La plupart des enfants n’avaient jamais vu un instrument de musique."

Avec le confinement et en complément à ces activités hebdomadaires, l’asbl Orfeo a commencé des stages pendant les vacances scolaires. Outre l’épanouissement de l’enfant et le développement de compétences artistiques, Anne Deltour a pu observer la régularité de ceux-ci : "Ils viennent même en avance, et souhaitent continuer l’activité lorsque la session touche à sa fin…" Elle a également pu observer l’enthousiasme et la fierté des enfants comme des parents, par exemple lors d’un vernissage présentant les créations artistiques des enfants réalisées en ateliers. Les parents y découvrent les véritables acquis et potentiels de leurs enfants.