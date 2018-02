Viva for Life: 4.115.330 euros récoltés et 104 projets financés

Le samedi 23 décembre dernier à 20h30 : les trois animateurs de VivaCité, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Cyril, sortaient du cube de verre sur la Grand-Place de Nivelles après un véritable marathon radio. Sur leurs visages, des marques de fatigue bien sûr, mais aussi d’émotion à l’heure de découvrir le fruit de leurs efforts et de la générosité de tous : 4.115.330 € !

Un nouveau record qui venait couronner une semaine intense de conscientisation au problème de la pauvreté infantile dans notre pays. Car derrière les trois animateurs, c’est toute la RTBF qui s’est mobilisée : 144 heures de direct radio non-stop sur VivaCité, 8 émissions en télévision sur La Une, le web et les réseaux sociaux omniprésents... Sans compter les 300 bénévoles qui assurent la collecte des dons sur tous les terrains.

Tout au long de la semaine, les animateurs ont donné la parole aux associations qui travaillent sur le terrain aux côtés des familles en difficulté et ont recueilli les témoignages poignants d’adultes et d’enfants pour qui chaque jour est un combat pour avancer dans la dignité vers un avenir meilleur.

Installée dans une nouvelle ville, Nivelles, Viva for Life a rassemblé environ 30.000 personnes tout au long de la semaine pour apporter leur contribution, encourager les trois animateurs et applaudir les artistes venus soutenir l’opération: Mosimann, MC Solaar, Loïc Nottet, Axelle Red, Patrick Fiori, Kyo, Slimane, Henri PFR et évidemment Nolwenn Leroy, marraine de cette 5ème édition.

Parmi les grandes satisfactions de cette année 2017, on peut pointer la mobilisation citoyenne qui continue d’augmenter puisque 282 défis bénévoles ont été organisés cette année aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles (dont 90 en Brabant Wallon et 52 pour la seule ville de Nivelles !). La mobilisation des écoles est elle aussi remarquable (72 défis), encouragée par Raphaël Scaini qui a fini par obtenir lui aussi son badge de Super Héros.

Du côté du Viva for Life Tour, le Père Noël a explosé le record de vente de 50.000 boules de Noël de l’an dernier. Les 5 étapes à Comines, Philippeville, Liège, Charleroi et Gembloux ont été un franc succès.

Enfin, les enchères de Viva for Life ont permis de récolter près de 40.000€, avec un record pour le Disque d’or de U2, Sings of Experience, adjugé à 6.500€. Quant aux nombreux titres demandés tout au long de la semaine sur l’antenne de VivaCité en échange de dons, c’est pour la cinquième année d’affilée, Prendre un enfant par la main d’Yves Duteil qui a été plébiscité, devant Mon plus beau Noël de Johnny Hallyday, Perfect d’Ed Sheran, On écrit sur les murs de Kids United et Ensemble de Pierre Rapsat. Cinq titres qui réunissent à eux seuls le message d’espoir porté par Viva for Life.