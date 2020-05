Une "wash mobile" en rue pour protéger les sans-abris du coronavirus

180kg de vêtements à laver et sécher

À Marcinelle, les 30 bénévoles de l’association "Formidable" organisent tout au long de l’année des activités pour améliorer le quotidien des personnes précarisées et sans-abri. Aujourd’hui, l’association se concentre sur un service particulièrement crucial : une "wash mobile" ou "buanderie mobile". Cette camionnette équipée de deux machines à laver et de séchoirs va à la rencontre des personnes sans-abri pour leur offrir ce service gratuitement. L’occasion aussi, le temps du cycle de lavage, d’échanger et de discuter autour d’un café…

Face à la pandémie, le service a dû s’adapter : "Actuellement, vu le nombre de demandes, on a dû passer d’une à trois permanences par semaine pour leur permettre de nettoyer plus fréquemment leurs effets, vêtements, sacs de couchage et couvertures afin de limiter les risques de propagation du Covid-19. Sur une semaine, 60 personnes bénéficient de ce lavoir mobile. Pour vous donner une estimation, le mois passé, nous avons fait 180 permanences et cela représente 180kg de vêtements à laver et sécher", explique Faysal Abarkan, administrateur de l’asbl.

Il ajoute : "Pour les sans-abris, cela devient vraiment très difficile : ils ne peuvent plus faire la manche, les magasins sont fermés, ils ne peuvent plus se procurer de la nourriture dans les restaurants, les restaurants sociaux proposent des colis à emporter donc ils ne peuvent plus manger sur place… Du coup la solidarité se met en place, on essaie d’apporter notre pierre à l’édifice ".

