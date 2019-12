Une école pas comme les autres se mobilise pour Viva for Life

Vous êtes énormément à vous mobiliser pour Viva for Life et vos défis débordent de créativité… Zoom sur une école pas tout à fait comme les autres !

Du 16 au 20 décembre, l’école de cirque de Tournai, Mômes Circus, s’est mobilisée pour Viva for Life. En partenariat avec les écoles de la ville, l’asbl a proposé trois spectacles aux enfants des écoles, tous réseaux confondus, et ce, à raison de trois fois par jour durant une semaine. Les petits tournaisiens ont ainsi pu profiter d’un spectacle sur la magie du Père Noël de Xavier Sourdeau, du conte de Noël de Marie-France Broquet et des bulles géantes de Lucie Jacquemart.

Le cirque s’invite sur la Grand-Place de Tournai

Ce samedi 21 décembre, pour clôturer la semaine de défi en beauté, les jeunes de Mômes Circus et une représentation des écoles sont venus déposer leur chèque auprès du cube de verre, les premiers en tenue de cirque et les deuxièmes en tenue de Noël !

Les ados en ont profité pour animer la place en réalisant de multiples animations, en faisant notamment du monocycle et de la jonglerie, d’abord au pied de la scène avant de prendre possession d’un échafaudage installé sur la Grand-Place à l’occasion d’une animation pompiers. Une prestation qui n’est pas passée inaperçue auprès du public venu rendre visite à nos trois animateurs…