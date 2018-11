Un peu plus de 5 kilomètres et 550 euros de récoltés

C'est sous le soleil qu'une cinquantaine de marcheurs et pour certains leurs toutous se sont rassemblés le samedi 17 novembre dans la commune de La Bruyère (près de Namur)... Ciel bleu et bottines de marche étaient au rendez-vous pour parcourir presque 6 kilomètres au profit de Viva for Life.

Une initiative qu'on doit à un groupe de voisins motivés par la cause qui ont décidé pour cette 6ème édition de rassembler leur forces et leurs connaissances pour marcher ensemble. A l'arrivée, de la soupe attendait les marcheurs pour les réchauffer... Cette "simple" initiative a permit de rapporter un chèque de 550 euros à Viva for Life!

Alors si vous aussi, vous désirez bouger au profit des enfants

qui vivent dans la pauvreté, organisez un défi!