Un geste pour la Planète,un Cœur et une Canette pour Viva For Life

Depuis le samedi 24 novembre et durant tous les weekends (de 14 h à 20 h) excepté les 8 et 9 décembre, n’hésitez pas à franchir la porte de l'exposition Avat’Art à la Salle Saint-Georges à Mons.

Pour ancrer le réflexe du tri dans nos habitudes, Alfredo LONGO propose une démarche artistico-citoyenne qui démontre simplement les bénéfices du tri pour chacun et pour tous. Parce que trier ses déchets demande de changer ses comportements, l’artiste rappelle les enjeux du recyclage et invite à découvrir la simplicité des gestes du tri par le développement durable dans l’Art. Trier sa canette par couleur pour la déposer devant l’atelier d’Alfredo Longo et savoir qu’elle va être recyclée en oeuvre d’art monumentale, valorise le citoyen trieur et ce premier geste de tri volontaire est souvent l’occasion d’aborder les questions d’environnement en famille ou entre amis… L’oeuvre d’art devient alors citoyenne et participative.