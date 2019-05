Quand Pré-en-bulle aide à cultiver le lien parent-enfant

L’asbl Enfances comporte deux services. Le service « SOS parents-Enfants », venant en aide aux enfants victimes de maltraitance, ainsi que le service « Pré-en-bulle », un service d'accompagnement périnatal situé à Tournai.

L’asbl part de l'hypothèse que la précarité peut impacter le bon développement de la parentalité, et donc, le bien-être de l'enfant. C’est pourquoi son service « Pré-en-bulle », gratuit et préventif, s’adresse aux familles les plus vulnérables. L’équipe pluridisciplinaire de l’asbl intervient dès l'annonce de la grossesse, autour de l'accouchement et jusqu'à l'entrée à l'école de l'enfant. Le travail, axé sur l'accompagnement du lien parent-enfant, est soutenu par un important travail de réseau.

Grâce à vos dons et à votre générosité, les bébés que les équipes ont vu naître sont aujourd’hui à l'école maternelle, et bénéficient d’un bagage plus solide afin de leur donner les meilleures chances pour la suite.