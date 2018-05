Oxygène, des activités extrascolaires pour tous

Depuis 2014, l’association nivelloise "Sourire d’Enfant" offre aux enfants précarisés de 3 à 6 ans des plaines de vacances gratuites. Des moments de loisirs précieux qui permettent aux enfants d’échapper au stress familial.

Jacqueline Simon est à l’origine de cette association : "J’ai été cheffe de plaine de vacances pendant 12 ans sur Nivelles et j’ai remarqué que les enfants précarisés avaient peu accès à ce genre d’activités durant les vacances scolaires. Pourtant, tous les enfants ont besoin de se détendre, d’être avec d’autres enfants et de quitter le stress, parfois important au sein des familles en difficulté".

Aujourd’hui, avec l’aide de Viva for Life, l’équipe lance le projet Oxygène: "Viva for Life nous a permis d’engager une personne chargée de coordonner ce nouveau projet qui veut apporter aux enfants défavorisés une bulle d’oxygène et leur donner l’opportunité d’être des enfants comme les autres, loin des problèmes d’adultes. Nous proposerons d’ici quelques semaines une série d’activités extra-scolaires à Nivelles et à Rance: journées nature, à la ferme, au zoo, à la mer, au musée, mais aussi activité conte, éveil musical, cinéma, massage. Ces activités sont importantes pour que l’enfant développe ses sens, se socialise, stimule sa motricité et son imagination. Certaines activités seront ouvertes aux parents, parce que les problèmes d’argent sont souvent source de perte du lien familial. Nous leur proposons donc des occasions de se retrouver, tout simplement."