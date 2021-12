Où vont vos dons à Viva for Life ?

En 8 éditions, Viva for Life a permis de récolter plus de 32 millions d’euros et de financer 750 projets d’associations. Les dons permettent de financer des projets de terrain dans le domaine de la petite enfance en pauvreté en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Au-delà d’un problème d’argent, la pauvreté génère des privations pouvant entraîner des conséquences désastreuses sur le développement de l’enfant. Des enfants impuissants face à une situation qui peut grandement mettre en péril leur avenir.

C’est pourquoi, Viva for Life finance des projets qui viennent en aide aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents. L’année dernière, grâce à vos dons, Viva for Life a permis à 151 projets d’accueillir les familles dans des structures plus adaptées (travaux, aménagement, matériel), d’améliorer l’accompagnement des enfants et de leurs parents (engagement de personnel qualifié) ou de rendre leurs services plus accessibles et plus ouverts à la société (acquisitions de véhicules).