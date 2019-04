Lutter contre le gaspillage alimentaire et la pauvreté en même temps

L'asbl "Soli-dons" est née au départ du projet au même nom créé par l'asbl "Les Quatre Vents". Sa principale mission est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans ce cadre, elle participe à la redistribution des surplus alimentaires à des personnes en difficultés financières et sociales sur le territoire de Nivelles. Les colis de l’asbl sont composés de produits frais pour favoriser une alimentation de qualité au sein des familles. L’asbl met également en place des ateliers de conservation des produits remis aux familles et, entre-autres, des activités d’information et prévention.

Grâce à vos dons en 2018, l’asbl Soli-dons pourra maintenir et même renforcer son projet de redistribution des denrées aux personnes dans le besoin. Un soutien pédagogique plus que nécessaire car les demandes des familles sont malheureusement toujours en augmentation. Merci à vous !