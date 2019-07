Les Petites Canailles de Verviers et leurs parents encadrés grâce à vous!

La Régie des Quartiers de Verviers vise à l'insertion socioprofessionnelle et la redynamisation du quartier d'Ensival (Verviers). L’asbl met en place deux filières de formation "Services aux personnes" et "Espaces verts" dans le but d'amener les personnes en formation à mettre en dynamique leur projet de vie de manière autonome. Elle est également un lieu de proximité et de référence qui propose aux habitants du quartier des services tels que : l’ouverture hebdomadaire d’un bar à soupes, la coordination de l’Atelier des Enfants (école de devoirs, AR, stage), une halte accueil, un lieu convivial ainsi que des ateliers et activités ponctuelles pour le quartier.

La halte accueil "Les Petites Canailles" profite aux enfants et familles en difficulté sociale. L'ouverture en journée de la halte d'accueil, calquée sur l'ouverture des centres de formation et d'insertion sociale, permet à davantage d'enfants et de familles précarisées de bénéficier d'un accompagnement de qualité et adapté à leurs besoins spécifiques (formation, recherche d'emploi, apaiser certaines situations familiales, accompagnement à la parentalité,...).

L’association, soutenue depuis 2014 par Viva For Life, accueille 56 enfants par an dans la région de Verviers.

Grâce à vos dons en 2018, l’asbl va pouvoir maintenir son personnel psychosocial afin de renforcer la prise en charge des familles dans le besoin, grâce au maintien des heures d’ouverture de la halte d’accueil.

Cela permettra aussi de garantir la qualité des différents accompagnements proposés, de lutter contre les discriminations à l’emploi et à la formation, de créer et de renforcer les liens sociaux, de maintenir et de développer les activités d’éveil afin de renforcer les interactions parents/enfant. Toujours grâce à votre générosité, la régie va également pouvoir aménager un espace dédié à l’exploration sensorielle et acquérir du matériel et des jouets d’éveil pour une ambiance de détente et de stimulation. Merci !