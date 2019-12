Le Traversier asbl : la bouée de secours des familles en difficulté dans le Brabant Wallon

Le Traversier asbl vient en aide aux enfants et familles en situation précaire dans la région du Brabant Wallon. Ces familles sont en grande détresse psycho-sociale, administrative, éducative ou encore financière et vivent souvent dans un logement insalubre.

L’asbl accompagne les enfants de 0 à 6 ans en situation de négligence grave, potentielle ou avérée, voire de maltraitance, dans leur vie quotidienne pour évaluer la situation et aider la famille sur le plus long terme. L’objectif visé est l’émancipation des parents et l’évolution positive des enfants.

Depuis 2014, le Traversier ne pouvait intervenir qu’à une distance de 30 km du service. Il n’était dès lors pas possible de répondre aux nombreuses demandes au-delà de cette zone... Grâce à vos dons, l’asbl a pu élargir le nombre de prises en charge et couvrir l'ensemble de l'arrondissement du Brabant Wallon. Aujourd’hui, après 4 années de soutient Viva for Life, le projet a bien évolué :

· Lors de séparations conjugales, il est maintenant possible pour l’asbl de maintenir le lien de l’enfant avec le parent qui part vers un autre arrondissement ;

· L’asbl peut accompagner des familles qui ont décidé de déménager hors de la province, pour des raisons financières, d’expulsion ou pour tenter de sortir de l’isolement ;

· Poursuivre le travail sur une plus longue durée pour certaines familles pour lesquelles il est nécessaire de consolider les acquis

Un travail qui souligne, encore une fois, l’importance du soutien de Viva For Life aux associations.

Grâce à vos dons, vous permettez aux parents de retrouver une dignité et aux enfants de rester dans leur famille dans un cadre sécurisé et bienveillant. MERCI !

Plus d'info sur http://www.asblletraversier.be/