La santé n’a pas de prix, sauf pour certains

L’asbl Connexion Santé est une jeune initiative qui accompagne les familles avec enfants dans le domaine crucial qu’est celui de la santé. L’action Viva for Life est arrivée à pic pour cette association qui avait besoin de soutien très rapidement.

Voici les mots de Valentine Verachter, administratrice déléguée de l’association: " Notre mission est d’aider les familles qui ont une situation précaire au point de ne pas avoir accès aux soins de santé comme la plupart des citoyens. Cela se caractérise par un manque de moyen de transport, par des problèmes financiers, administratifs ou encore organisationnels. Ne plus aller chez le dentiste, manquer les visites logopédiques, ou ne pas rencontrer de spécialiste lors de suspicion de maladie grave peut s’avérer très dommageable. Dans ce genre de cas nous nous efforçons de repérer les enfants qui ont un besoin en termes de santé, car les familles ont parfois honte de demander de l’aide. Nous les appelons afin de leur recommander nos services, on leur explique que c’est gratuit et que nous ne sommes pas là pour les juger. Nous ne les forçons pas, au contraire, et petit à petit ils comprennent que nous voulons les aider. "

" Quand la confiance s’installe, ils reviennent spontanément vers nous. "

" C’était un projet pilote au début, mais nous nous sommes vite aperçus qu’il y avait beaucoup de demandes sur le terrain. L’aide de Viva for Life est arrivée juste à temps, nous avions besoin de pérenniser nos actions sur Mouscron, mais aussi d’étendre nos efforts à Comines. Aujourd’hui nous pouvons traiter plus de 100 dossiers par an avec un accompagnement spécialisé de nos deux assistantes sociales, ce qui permet de mettre des visages sur les noms de nos bénéficiaires. Nous pouvons les rassurer et les conseiller avant leurs visites chez le médecin, et nous faisons le suivi de leur agenda médical. Voilà pourquoi c’était une petite fête quand nous avons appris que Viva for Life allait nous aider. Nous étions soulagés de savoir que notre mission, ô combien importante pour les enfants en situation difficile, allait se poursuivre. "