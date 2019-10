La pauvreté infantile, l'urgence reste !

Derrière ces chiffres inacceptables se cache une réalité complexe et difficile dans la mesure où la pauvreté est bien plus qu’un problème d’argent . Il est compliqué d’estimer son impact sur la vie de l’enfant tant les facteurs d’influence sont multiples, mais la pauvreté entraîne irrémédiablement de sérieuses et durables conséquences sur la santé, le développement, le bien-être, la vie sociale et les perspectives d’avenir de l’enfant.

Des chiffres alarmants

Il a été démontré que les enfants touchés par la pauvreté cumulent très régulièrement plusieurs types de déprivation matérielle au quotidien et près de 30 % des enfants entre 0-6 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles cumulent trois manquements ou plus (vêtements, loisirs, fruits et légumes, logement pas assez chaud, etc). Or, lorsque la pauvreté est importante et continue au cours des premières années de vie, l’impact négatif sur le futur est grave et réduit fortement les chances d’y échapper à l’âge adulte.