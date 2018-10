La pauvreté infantile... l'urgence reste!

Malgré toutes les démarches réalisées en Belgique pour contribuer positivement au bien-être, au développement des enfants ainsi que pour soutenir leurs parents en situation de vulnérabilité, la pauvreté continue de gagner du terrain et d’enfermer durablement des milliers de familles et enfants dans un cercle vicieux de difficultés.

Il y a de quoi s’indigner quand on sait que le taux de pauvreté infantile en Belgique est un des plus hauts d’Europe. 40% des enfants à Bruxelles et 25 % des enfants en Wallonie vivent actuellement sous le seuil de pauvreté, soit pas moins de 80.000 enfants de 0 à 6 ans touchés par ce fléau en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Derrière ces chiffres inacceptables se cache une réalité complexe et difficile dans la mesure où la pauvreté est bien plus qu’un problème d’argent. Il est compliqué d’estimer son impact sur la vie de l’enfant tant les facteurs d’influence sont multiples, mais la pauvreté entraîne irrémédiablement de sérieuses et durables conséquences sur la santé, le développement, le bien-être, la vie sociale et les perspectives d’avenir de l’enfant.

Le contexte socio-économique dans lequel évolue l’enfant peut ainsi être le facteur le plus déterminant pour son avenir. L’exclusion sociale agissant dès la petite enfance multiplie significativement les risques de reproduction de ces inégalités sociales dans le futur. Grandir dans un foyer dépourvu d’emploi ou dans une famille monoparentale sont deux facteurs qui exposent particulièrement l’enfant à la précarité. Néanmoins, bien d’autres facteurs ou événements peuvent amener une famille à subir des privations matérielles quotidiennes, de manière avérée ou cachée, de manière transitoire ou permanente. Au vu du coût actuel de la vie pour se loger, se chauffer, se nourrir, un emploi ne suffit pas toujours à échapper de la pauvreté.