"La pauvreté, ça ne peut plus continuer". Un slogan que vous avez peut-être retrouvé sur les bics vendus par Les Jeunes Conseillers d’Estaimpuis au profit de Viva for Life, du 6 au 17 décembre.

Les élèves de 5 et 6ème primaire du Conseil des Juniors d’Estaimpuis, rassemblant les représentants des différentes implantations scolaires de l’entité, ont décidé de vendre des bics dans le cadre d’une double opération : récolter un maximum de dons pour Viva for Life mais aussi sensibiliser les enfants, dès leur plus jeune âge, à question de la pauvreté, qui touche 1 enfant sur 4 en Wallonie.

Dans une classe de 20 élèves, si on se réfère à ce terrible ratio, ce sont 5 camarades de classe qui seraient touchés par la précarité. Une pensée tout simplement insupportable pour les jeunes du Conseil. C’est pourquoi ils ont tous travaillé d’arrache-pied pour mobiliser leur famille et amis et se sont réunis à plusieurs reprises après l’école pour mener à bien cette action de solidarité. Les jeunes, très impliqués dans ce projet et qui ont souhaité aller jusqu’au bout de leur démarche, sont venus remettre leur chèque ce matin sur la Grand-Place de Tournai. Ils en ont profité pour crier haut et fort le slogan qu’ils ont écrit ensemble. Un slogan mais aussi un constat, catégorique, posé par les Jeunes Conseillers qui, malgré leur jeune âge, sont déjà bien conscients de l’urgence de la situation…