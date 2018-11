La grande soirée Blind Test 50% Classic Rock et 50% Hard-Rock/Metal revient pour sa quatrième édition!

L’équipe de Classic 21 Metal vous donne rendez-vous le samedi 15 décembre 2018 au Centre Culturel d’Eghezée.

Au programme: plusieurs séries de titres et d'interprètes à reconnaître sur base de courts extraits, avec de très beaux cadeaux à la clé, mais surtout un geste solidaire au profit de l'opération Viva for Life. Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés pour cette cause.

Nouveauté cette année... juste après le blind test, l'équipe vous prépare un KARAOKE sur le même thème! Vous trouverez une liste complète de morceaux que vous pourrez venir chanter seul ou avec vos amis sur notre scène, via ce formulaire d'inscription. Attention, inscriptions uniquement au préalable et nombre de places limité: premiers inscrits, premiers servis!

Venez tester vos connaissances musicales avec toute l'équipe de Classic 21!

Quand :

Le samedi 15 décembre 2018.



Horaire:

Foodtrucks à disposition devant la salle dès 17h30.

Ouverture des portes à 18h.

Début du jeu à 20h précises.

Fin du jeu à 23h - remise des prix.

23h15 - 00h45: Karaoké Classic-Rock/Metal



Où ?

Centre Culturel "Ecrin" d'Eghezée, Rue de la Gare 3, 5310 Éghezée.

Grand parking aisé à l'arrière du bâtiment, suivre le fléchage.



Quoi ?

Une soirée blind test avec plusieurs séries de titres à reconnaître autour du classic-rock (50%), et du hard-rock, metal et dérivés (50%).

Les équipes seront composées de 6 personnes maximum par table.

Le jeu est ouvert à tous, y compris aux équipes plus petites.

Vous pouvez vous inscrire en solo, à 2, 3, 4, 5, ou 6 personnes (si vous êtes moins que 6, la table sera alors complétée par nos soins).



On mange?

Si vous le souhaitez, deux foodtrucks seront à votre disposition devant l’entrée de la salle à partir de 17h30.

Le premier, DLis Burger, propose des burgers belges et maison avec toute une déclinaison de choix selon vos goûts.

Le deuxième, La Casa Del Sole, cuisinera sur place des Panzerotti (Pâte à pizza farcie de tomate et mozzarella ou autres condiments...), des pâtes dans une roue de parmesan avec un large choix de sauces maison, et d'autres spécialités italiennes.

Des options végétariennes sont bien sûr prévues dans les deux foodtrucks.

Prix :

15 euros/personne (blind test + karaoké) reversés à l'opération Viva for Life.

Le paiement se fait sur place, le soir-même (ATTENTION : pas de Bancontact)

De nombreux cadeaux musicaux seront à gagner, mais aussi un très beau premier lot!