L’élan de générosité des élèves de l’Athénée Royal Robert Campin

Ce mercredi 18 décembre, les élèves des sections primaire et secondaire de l’Athénée Royal Robert Campin de Tournai ont rejoint la Grand-Place pour participer à la chorégraphie Viva for Life !

Ils en ont profité pour remettre deux chèques au profit de l’opération : un chèque de 6573 € pour la section secondaire et un second chèque de 1020 € pour la section primaire.

Le 23 octobre dernier, les élèves de l’école secondaire et leurs enseignants ont marché 5 km en sollicitant leurs proches, en faisant du parrainage en ligne grâce à notre plateforme de collecte : http://agir.vivaforlife.be

Le 19 novembre, les plus jeunes se sont mobilisés à leur tour, avec le défi jogging "Run for Life".

C’est donc avec une chorée que les élèves ont tenu à remettre leur double chèque de 7593€ à Tournai ce mercredi 18 décembre. Un chèque d’ailleurs remis en direct télé !

Et pendant que les grands dansaient devant le cube, les plus petits de première et deuxième primaires participaient eux aussi à l’action, en réalisant la chorégraphie au sein de leur cour de récréation.

Bravo à tous ceux qui ont participé à cet élan de générosité !