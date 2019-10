L'asbl Source réinsère des familles sans abri grâce à vos dons !

L’asbl Source, située en plein cœur de Bruxelles, est une asbl qui soutient et accompagne les personnes sans-abri, en leur proposant plusieurs services.

La maison d'accueil propose un toit et un soutien psycho-social à des hommes seuls, des couples et des familles, avec pour objectif de les soutenir dans la réalisation de leurs projets de (ré)insertion.

Le centre de jour offre toute une série de services de première ligne ainsi qu'un accompagnement psycho-social global visant une réinsertion durable pour le public sans-abri. Ce service est ouvert à toutes et à tous de façon inconditionnelle et anonyme, et accueille chaque jour une centaine de personnes, dont une majorité de familles en errance.

Depuis 2012, l’asbl prend gratuitement en charge des enfants non scolarisé/non scolarisables. Le projet "Arbre à Bulles" concerne 52 enfants par an, de 3 à 6 ans, vivant en squat, en rue, en voiture ou encore dans des services d’accueil d’urgence. L'objectif est de permettre à ces enfants en errance de bénéficier en journée d'un cadre sécurisé et sécurisant, de retrouver des repères et de la stabilité ainsi que de pouvoir s'exprimer et mettre des mots sur leur vécu. Cette prise en charge permet également à l’asbl de travailler en parallèle avec les parents la sortie durable de la famille du sans-abrisme, que ce soit par l'ouverture de droit, la mise en place d'une aide juridique ou encore la recherche d'un logement. Ce projet permet également une amélioration visible dans la relation parents-enfants.

Grâce vos dons en 2018, l’asbl Source a pu reconduire son financement, permettant la poursuite de ses activités. Un soutien important aux familles, qui offre de réelles chances aux enfants pour se construire autrement, et éviter, une fois adultes, de tomber à leur tour dans le sans-abrisme. MERCI pour votre soutien !