Garantir la sécurité et le lien avec les familles : la priorité de "Ballon Rouge"

Les milieux d’accueil sont des endroits précieux pour les jeunes enfants. Ils le sont d’autant plus pour ceux qui évoluent dans une famille fragilisée par une situation financière difficile. Ces endroits sécurisants et apaisants permettent aux parents seuls de se former ou de travailler. Ils offrent aussi aux bambins un cadre propice à l’éveil et à la socialisation, loin des domiciles souvent étroits et des tensions inhérentes aux difficultés financières. Pour maintenir son service malgré les mesures liées au Covid-19, "Le Ballon Rouge" a fait appel à CAP48 et Viva for Life.

A Bruxelles, "Le Ballon Rouge" accueille des enfants de moins de 3 ans au sein de différentes structures. Tiffany Moereman, la directrice, explique comment le confinement a chamboulé le milieu d’accueil : "Le 18 mars, le Conseil National de Sécurité nous a permis de rester ouvert pour accueillir les enfants des travailleurs de première ligne et les enfants issus de familles en situation sociale complexe. Cette décision était nécessaire mais elle a fait chuter notre taux d’occupation à 5%, avec les répercussions financières que cela implique. Malgré les aides de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’ONE qui ont pris nos difficultés en compte et qui nous ont permis de rester actifs, cela n’était pas suffisant pour protéger et conserver le lien entre nos familles et nos travailleurs".