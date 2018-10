Des enfants reprennent déjà le titre "Viva for Life" de Jean-Luc Fonck

On vous a déjà présenté le tout nouvel album de Jean-Luc Fonck... un album pas comme les autres puisqu'il s'agit d'une sélection de 19 morceaux parmi ceux que Jean-Luc a créés et interprétés en exclusivité pour le 8/9! Un album avant-tout solidaire puisque par album vendu, 2 euros sont reversés à Viva for Life... Et parmi ces 19 titres, l'un est original! Celui intitulé tout simplement Viva for Life...

Quand toute l'équipe de Vivacité l'a enregistré aux côtés de Jean-Luc, aucun ne s'est douté que ce titre serait repris par une école entière 10 jours à peine après sa sortie! Et pourtant...