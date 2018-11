Ce dimanche 28 octobre, les rues de Nivelles ont été envahies par les balles!

Dans le cadre de Viva for Life, Nivelles Commerce a organisé une course de balles en plastique! Une course qui a eu lieu dans la rue de Saintes de la ville de Nivelles. Les balles ont été vendues dans les divers commerces de la ville. Les balles ont été numérisées et on dévalés la rue Saintes même si le vent n'a pas aidé...