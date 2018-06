Anne-Laure Macq inaugure " La Maison des Petits Bouts " !

Cela faisait longtemps qu’ils l’attendaient : l’asbl ESEM a inauguré, en présence de sa marraine Anne-Laure Macq, sa crèche réservant des places à tarif préférentiel pour les enfants issus de familles en difficulté. Et Viva for Life a largement contribué à cette réussite…

Claire Martinez, directrice de " La Maison des Petits Bouts ", est convaincue de la nécessité de cette nouvelle crèche :

" La commune de Momignies arrive malheureusement à la 1ère place du classement des communes les pauvres de Wallonie.. C’est un milieu très rural, avec peu d’emplois, où de nombreuses familles sont précarisées et au chômage.

Certains pensent : " Mais pourquoi des parents au chômage devraient-ils mettre leur enfant à la crèche ? ". Je suis convaincue que c’est essentiel, autant pour le parent qui a besoin de temps pour les démarches qui lui permettront de se réinsérer dans la vie socio-professionnelle, mais aussi pour l’enfant qui peut se développer et s’épanouir comme il ne le pourrait pas forcément à la maison ".

Depuis juillet 2017, la crèche accueille 20 enfants, et la directrice, se réjouit déjà des effets positifs :

" Ce qui me rend heureuse, c’est lorsqu’on me dit qu’une maman a pu reprendre une formation ou trouver un travail. Je vois que notre travail leur donne une vraie chance ! Ce n’est pas rose tous les jours, mais en regardant en arrière, on est extrêmement fières de ce qu’on fait pour ces familles, et c’est grâce à Viva for Life ! Le financement nous a permis d’acquérir le mobilier, les jeux mais également de renforcer l’équipe éducative qui s’est formée pour répondre au mieux aux besoins des enfants ".