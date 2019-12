Alimen'T : l'asbl garante d'une alimentation saine pour tous !

L’Asbl Alimen’T assure la coordination de l’aide alimentaire en province de Luxembourg. Ses actions portent sur l’aide alimentaire et la lutte contre la pauvreté mais aussi les circuits courts, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’intégration sociale, la récolte et la transformation des surplus et des invendus du secteur agricole et du secteur alimentaire.

L’asbl a également pour mission de sensibiliser les enfants et familles à l’alimentation saine et durable. En effet, les discours des professionnels de la santé sont omniprésents dans la vie des parents mais comment les appliquer lorsqu’on vit une situation de précarité importante ? Les familles ciblées privilégient souvent la malbouffe, la considérant comme facile et économique. Travail précaire et horaires de travail décalés, absence de matériel de cuisine, offre alimentaire réduite, sont autant d’obstacles qui compromettent une alimentation recommandée par les professionnels.