Adorable rassemblement de lutins sur la Grand-Place de Tournai

Ce dimanche 22 décembre, les rues de Tournai ont été assaillies par des enfants et leurs petites paires de jambes, en pleine agitation dans une course effrénée vers le cube de verre. Les enfants, un peu maladroits sous la pluie, étaient cependant bien déterminés à relever leur défi, accompagnés par des adultes.

Le défi "La foulée des lutins" a réuni de nombreux jeunes coureurs, de 2 à 12 ans, qui ont pu se challenger sur une distance de 50 à 1200 mètres selon la catégorie. S’en est suivie une course rassemblant cette fois les adultes, invités eux aussi à courir au profit de l’opération.

La course des lutins s’est clôturée par un lâché de ballons, en vente sur la Grand-Place pour que chaque personne présente sur la place puisse participer.

Ce lâché de ballons, c’était aussi un hommage à Clément. Clément avait pour projet d’organiser la course des lutins mais nous a malheureusement quittés en septembre. Sa famille et ses amis ont décidé de se mobiliser et de poursuivre son travail afin de lui rendre hommage. Un lâché de ballon en son honneur et en l’honneur de ceux qui, comme lui, sont partis trop tôt.