Accompagner l’enfant sur le chemin de la vie

Le Home Saint-François (Verviers) accompagne de nombreux enfants issus de familles qui n’arrivent plus à s’en sortir. Viva for Life a récemment permis à l’association d’acquérir un véhicule pour permettre aux familles de faire leurs courses ou encore de se meubler. L’alimentation, le logement, voici deux mots qui résument bien la situation difficile dans laquelle se trouvent encore des dizaines de milliers d’enfants en Belgique.

Évelyne Grailet et Émilie Ramet, respectivement responsable pédagogique et responsable administrative de l’asbl, nous expliquent : " Une des sections du centre, " Le trait d’union ", se rend directement au domicile des enfants vivant dans des contextes familiaux difficiles. Ce service d’aide et d’insertion éducative (S.A.I.E) concerne la plupart du temps des familles précarisées qui n’arrivent plus à s’en sortir. C’est pourquoi, vu l’itinérance de la mission, l’asbl avait besoin d’un véhicule utilitaire afin d’aider les familles à faire les courses ou encore se meubler. Mais ces déplacements ne sont pas que d’ordre logistique, car nos accompagnateurs conseillent nos bénéficiaires afin d’établir un budget adapté à leur situation. "

" Nous étions positivement surpris par le suivi très sérieux de Viva for Life "

" C’est bien Viva for Life qui nous permet aujourd’hui d’accompagner ces familles de manière efficace. Nous étions enchantés quand nous avons appris que nous serions financés. Et ce n’est pas qu’une façade, car l’équipe de Viva for Life ne vous laisse pas tomber une fois que la bonne nouvelle est annoncée. Elle continue à vous aider, en veillant à ce que vous ayez toutes les informations nécessaires concernant votre projet. "

Le Home Saint-François héberge aussi plusieurs dizaines d’enfants qui ont dû être éloignés de leur famille. Que ce soit à court ou à long terme, cet accueil indispensable leur permet notamment de continuer leur éducation scolaire dans un milieu serein. Il s’agit principalement de préparer l’avenir de l’enfant qui mérite, comme tout le monde, une place dans la société.