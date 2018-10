A quoi servent vos dons? Où va l'argent?

Depuis 2013, l’opération Viva for Life sensibilise le public au problème de la pauvreté en Belgique francophone et plus particulièrement celle des enfants âgés de 0 à 6 ans et de leur famille.

Lorsque la situation financière d’une famille est dramatique, les enfants, en première ligne, sont particulièrement vulnérables face à ces difficultés... Chez nous, 1 enfant sur 4 vit dans la pauvreté. C’est intolérable !

Alors, chaque année, aux côtés des trois animateurs de VivaCité qui s’enferment dans le cube, c’est une véritable mobilisation citoyenne qui se met en place: Des donateurs, des entreprises, des artistes, des bénévoles s’y associent parce que les besoins sur le terrain de la petite enfance et de la pauvreté sont toujours très importants.

En 201 7 , 4.115.330 € ont été récoltés et 105 projets ont pu être financés partout en Fédération Wallonie Bruxelles.

Les associations retenues par le jury proposent un accueil de qualité et accompagnent au quotidien les enfants et leurs familles pour tenter de rompre le cercle intergénérationnel de la pauvreté. Des projets tellement nécessaires dans la lutte contre ce fléau.

70% s’adressent aux nourrissons âgés de 0 à 3 ans avec par exemple des haltes-accueil qui favorisent l’éveil et le développement de l’enfant et la création d’un lien parent-enfant de qualité.

30% sont quant à eux plus particulièrement destinés à rompre l’isolement et favoriser l’épanouissement des enfants âgés quant à eux de 3 à 6 ans

Depuis 5 ans, grâce à vous, VFL a permis de récolter près de 14 millions d’euros et de financer 356 projets au sein de 190 associations différentes. L’aide octroyée a permis d’augmenter et de renforcer la qualité de l’intervention auprès de ces enfants et de leurs parents. L’apport de Viva for life auprès de ces familles, on l’a compris, est significatif.