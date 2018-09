A Ciney, Les Arsouilles redonnent confiance aux parents

A Ciney, les puéricultrices de l’asbl "Les Arsouilles" accueillent de jeunes enfants au sein d’espaces de "co-accueil", c’est-à-dire au sein de locaux mis à la disposition d’un duo d’accueillantes. Grâce notamment à l’aide à Viva for Life, Les Arsouilles ont pu mettre sur pied un co-accueil qui consacre des places d’accueil aux enfants issus de familles précarisées !

Une initiative précieuse tant pour les parents vivant des situations difficiles que pour leurs petits bouts: "Cette idée est née d’une collaboration avec l’asbl Famenne, qui met en place une série de services pour lutter contre la pauvreté et les situations de crise, mais qui ne proposait encore rien pour les bébés. Nous avons alors décidé de nous associer et de bénéficier d’un de leurs locaux pour lancer ce projet de co-accueil accessible aux enfants issus de familles en difficulté. Nous avons rénové le local grâce à un premier subside, et nous l’avons ensuite équipé en matériel de puériculture, cette fois grâce à Viva for Life."

" Ici, ils savent que leurs enfants sont attendus le matin! "

Pour Vinciane Motet, assistante sociale chez "Les Arsouilles", cette initiative est importante pour que ces parents se sentent reconnus comme parents: "Ici, ils savent que leurs enfants sont attendus le matin, qu’ils sont en sécurité et qu’ils ne devront pas les confier à un voisin pour pouvoir régler une situation. Je pense que c’est très important pour eux, particulièrement pour faire face à des jours plus difficiles. En réservant quelques places pour les enfants issus de familles en difficulté, nous leur offrons un environnement agréable, avec des journées rythmées par les activités, et nous leur permettons surtout de s’intégrer dans un groupe. L’idée n’est surtout pas de faire un ghetto, que du contraire! Les puéricultrices jouent aussi un rôle d’accompagnement auprès des parents. Elles partagent des conseils, des choses parfois très simples de la vie quotidienne, mais qui créent une relation de confiance importante pour la famille."