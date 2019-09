A Charleroi, une association veille au bon développement des bébés en situation précaire grâce à vous

Viva for Live, c’est 18 millions d’euros récoltés qui, en 6 ans, ont permis de soutenir 473 projets, dont 117 en 2018, au sein d’associations actives dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté en Belgique francophone. En voici un exemple avec l'asbl Collectif Santé de Gilly Haies.

L’asbl Collectif Santé de Gilly Haies est un centre d’écoute et d’aide planning familial qui a pour missions l’information, la sensibilisation à l’éducation en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle ou encore la prévention des violences conjugales. Elle s’adresse des personnes vivant dans la précarité dans la région de Gilly, à Charleroi.

Financée en 2014 et 2017 par Viva For Life, l’asbl a pu créer un espace de consultation pour accueillir 14 enfants par semaine, de 0 à 6 ans, et leurs parents. En tant que soutien à la parentalité, l’étape suivante était de pouvoir renforcer les activités de l’asbl dont les services commençaient à se faire connaître dans la région.

Grâce à vos dons en 2018, l’asbl va pouvoir engager une sophrologue et des intervenants extérieurs, comme un.e sage-femme ou un.e nutritionniste, pour aborder des thématiques liées au bon développement du bébé (sommeil, alimentation, pleurs,…) et soutenir les parents en situation précaire, toujours de manière préventive, permettant d’éviter toute situation de dérive (négligence, violence, dépression, burn-out parental ou encore problématique de couple).

Des soins qu’on rappelle non remboursés par la sécurité sociale à des familles qui en ont le plus besoins… alors au nom de l’asbl, MERCI !