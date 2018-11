2000 kms pour Viva for Life!

Quand une équipe de fou de running décide de se bouger pour Viva for Life cela donne : 2000 kms au profit de la cause! En effet, Jean-Yves, Sarah, Eric, Thierry, Jonathan et Diego ont fait le pari un peu dingue de courir au minimum 2000 kms entre le 1er octobre et 22 décembre.

L’action de Viva for Life vous la connaissez : encourager des gens à se lancer des défis, les relever et inviter toutes les personnes qui le souhaitent à soutenir ces défis en faisant un don pour redonner le sourire à des enfants qui en ont bien besoin. L'équipe de BE RUN l'a bien compris et visiblement ça leur parle! Résultat, ils ont décidé pour cette fin d’année de se lancer dans une toute chouette aventure: courir 2000 km du 1er Octobre au 22 Décembre 2018 pour récolter des dons et soutenir Viva For Life. Au cours de ce défi, ils vont courir un maximum de courses officielles dont d’ores et déjà 5 marathons sont prévus: Chicago et Lyon le 7 octobre, Bruges le 21 octobre, Bruxelles le 28 octobre et Valence le 2 décembre, d’autres courses s’ajouteront pour sûr à cette première liste.

Si vous voulez les encourager, parrainez-les ici...